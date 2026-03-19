На мартовском заседании Тюменская облдума рассмотрела 22 вопроса

В Тюмени состоялось очередное 47-е заседание областной думы, во время которого депутаты рассмотрели 22 вопроса. В зоне пристального внимания — участники специальной военной операции, труженики тыла Великой Отечественной войны, итоги деятельности УМВД по Тюменской области, подготовка к паводкоопасному периоду, сообщил председатель думы фуат Сайфитдинов.

➡ В окончательном чтении приняли изменения в региональный закон о социальной поддержке отдельных категорий, которым предусматривается новая мера помощи нашим военнослужащим и их семьям. Так, с 1 января 2026 года участники СВО и супруги бойцов с инвалидностью I и II группы смогут получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на развитие предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода.

➡ Поддержали инициативу почетного гражданина города Тюмени, основателя движения "Бессмертный полк России" Геннадия Кирилловича Иванова об установлении Дня тружеников тыла. Проект соответствующего федерального закона будет внесен в Государственную Думу.

➡ Заслушали отчет о работе за 2025 год УМВД России по Тюменской области. В целом, принятые правоохранителями меры позволили сохранить стабильную ситуацию в регионе.

➡ Рассмотрели информацию правительства Тюменской области о подготовке к паводкоопасному периоду. В работе учитывается успешный опыт последних лет. Кроме того, профилактические меры будут усилены, продолжится обследование гидротехнических сооружений, реализация мероприятий по защите территорий и инфраструктуры, в том числе на трассе Р-402.