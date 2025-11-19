Мэр Тюмени Афанасьев претендует на "Гамбургский счет"

Фото - @mv_afanasev

Глава Тюмени Максим Афанасьев претендует на звание "Мэр года" - он в числе девяти управленцев, что в этой номинации вошли в шорт-лист политической премии "Гамбургский счет", сообщает информационный центр правительства ТО.

Жюри отобрало участников по показателям динамики социально-экономического развития их муниципалитетов, уровню выстроенной коммуникации с жителями, проявлению креативности, конкурентности и технологичности. Победителя объявят 21 ноября в Москве в здании Российского союза промышленников и предпринимателей, указано в сообщении.

Помимо мэра Тюмени, в списке главы Урая, Благовещенска (пока лидирует), Норильска, Новосибирска, Набережных Челнов, Казани, Нижнего Новгорода и города Мудров.

Поддержать Афанасьева на пути к премии можно сегодня, 19 ноября.