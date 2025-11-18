Двое тюменцев стали финалистами Премии президентской платформы "Россия – страна возможностей"

С 17 по 23 ноября 2025 года пройдет народное голосование за победителей Премии Президентской платформы "Россия – страна возможностей". Из более чем 58 000 заявок, поступивших со всех регионов страны, экспертный совет отобрал 100 финалистов – по 10 в каждой из 10 номинаций. Двое из них представляют Тюменскую область. Жители России могут проголосовать за своих фаворитов в мини-приложении в мессенджере MAX.

Определение победителей Премии вышло на финальный этап. Перед тем как отдать свой голос в народном голосовании, которое позволит каждому жителю страны поддержать финалистов и повлиять на итоговый результат, можно познакомиться с историями всех кандидатов. В каждой номинации разрешено выбрать только одного участника.

Гендиректор Президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин:

Народное голосование – это уникальный момент, где к строгой оценке экспертов добавляется самое важное и честное мнение – мнение общества. Ведь по-настоящему оценить масштаб свершений человека могут именно те, кто находится рядом: кто видит его ежедневный труд, искреннюю вовлеченность и реальные результаты. За каждой конкурсной работой – не просто проект, а личная история упорства, ответственности и безграничной веры. Отдавая свой голос, мы не просто выбираем финалистов – мы поддерживаем тех, чья энергия и доброта уже сегодня меняют к лучшему жизнь вокруг. И мы говорим им: "Мы видим ваш вклад, мы ценим его, и мы – с вами.

В числе финалистов народного голосования Премии Президентской платформы "Россия – страна возможностей" двое участников из Тюменской области, чьи инициативы уже меняет жизни людей по всей стране к лучшему.

Вадим Довбыш – участник номинации "Образование", директор Высшей инженерной школы Тюменского индустриального университета. Он реализует масштабный проект по практико-ориентированному обучению, включающему проектную деятельность, работу с реальными технологическими вызовами компаний, а также подготовку специалистов на уровне бакалавриата. Эта система помогает более 21 000 студентов и масштабируется. Благодаря работе Вадима, более 9 000 студентов приняли участие в решении реальных задач, а свыше 90% выпускников находят работу по специальности в первый год. Важный результат – участие студентов в федеральных и региональных акселерациях, а также технологических проектах, где они защищают права на интеллектуальную собственность и получают финансирование. С 2022 года реализованная модель нашла применение в работе ИОТ-консорциума вузов в проекте развития "Индивидуализация в инженерном образовании с применением проектного обучения" (11 вузов, более 200 тыс. обучающихся).

Федор Маслов – участник номинации "Служение и созидание", молодой директор "Центра креативных проектов сельских территорий – Дом Вверх Дном" и заместитель председателя комиссии по развитию сельских территорий и АПК Общественной палаты Тюменской области. Молодой человек с 2019 года занимается комплексным развитием сельских территорий через проектные решения. Главной целью является повышение качества жизни людей, проживающих на сельских территориях Уральского федерального округа и других регионов. Благодаря Федору переоборудовано четыре сельских дома культуры, где теперь проводятся занятия по современному творчеству, охвачено более 2000 человек. Также переоборудовано девять библиотек, создано 18 креативных мест приема мусора и одна медиа студия. Своей главной задачей он видит не внешние преобразования, а развитие лидерства на местах. В результате его работы в проекты было вовлечено более 5500 человек – сельская молодежь, представители учреждений культуры и активные жители.

Проекты по переоборудованию сельских библиотек уже охватили Курганскую, Свердловскую, Тюменскую области и Луганскую Народную Республику. В планах – масштабирование практик. Федор является победителем Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" 2025 года в номинации "Моя малая родина".

Чтобы поддержать финалистов, достаточно перейти в мини-приложение в мессенджере MAX, ознакомиться с анкетами участников и выбрать своего фаворита. В каждой из 10 номинаций будет объявлен один победитель. Премия охватывает ключевые направления созидательной деятельности граждан: "Служение и созидание", "Наука и технологии", "Экология", "Спорт и уличная культура", "Добрые дела", "Предпринимательство", "Культура", "Медиа", "Образование", "Возможности для СВОих".

Итоги Премии Президентской платформы "Россия – страна возможностей" будут подведены на торжественной церемонии награждения в Мастерской управления "Сенеж" в декабре 2025 года. Победители и финалисты получат медиа-поддержку информационных партнеров Премии – "Новости Mail" и платформы "Дзен", приглашение на образовательные программы от онлайн-платформы "Диалог", академии творческих индустрий "Меганом", Центра знаний "Машук" и других. Финалисты станут частью сообщества, где взаимная поддержка и обмен опытом помогают участникам воплощать идеи и усиливать эффект своих инициатив.