Молодежные палаты дум Тюмени и Екатеринбурга договорились о сотрудничестве

Молодежные палаты Тюменской и Екатеринбургской городских дум подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на реализацию совместных проектов и инициатив.

Подписание соглашения состоялось 12 ноября в Екатеринбурге, в состав тюменской делегации вошли Лада Ахметова, Валерия Моор, Анна Попова, Артем Валгушкин, Борис Григорьев, председатель ОМП Семен Казанцев и куратор палаты, зампредседателя гордумы Андрей Голоус. В целом поездка была насыщенной и включала несколько интересных мероприятий, каждое из которых способствовало укреплению связей между молодежными организациями двух городов.

"Обмен опытом работы между молодежными палатами даст определенный толчок к дальнейшему развитию этих институтов. Считаю, что членам Общественной молодежной палаты при Тюменской гордуме нужно дать больше возможности проявить себя — активнее вовлекать их в организационные процессы думы", — поделился мнением Андрей Голоус.

Делегация побывала с экскурсиями в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета, в студенческом музее патриотического воспитания "Как куется Победа" в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС. Заключительной частью программы стало участие в I Екатеринбургской молодежной интеллектуальной игре "Модель городской думы". Это событие объединило молодых людей из разных уголков региона и предоставило им возможность обсудить актуальные вопросы, касающиеся городского управления. Участники игры смогли обменяться мнениями и предложениями о том, как можно улучшить жизнь граждан. Мероприятие подчеркнуло важность вовлечения молодежи в процесс принятия решений на местном уровне.

Напомним, ранее по инициативе председателя Тюменской гордумы Светланы Ивановой договоренности о сотрудничестве были заключены между самими думами Тюмени и Екатеринбурга.