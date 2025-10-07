Проект Стратегии развития Тюменской области до 2050 года обсуждают в ТюмГУ

6 и 7 октября в ТюмГУ проходит сессия по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития тюмеской области до 2025 года, решить, каким должно быть наше будущее, призваны представители региональных органов власти, депутатского корпуса, бизнес-сообщества и общественных организаций.

В первый день с докладами, посвященными стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года, выступили эксперты федерального уровня, в том числе представители Агентства стратегических инициатив и компании Strategy Partners.

Открывая сессию, губернатор Александр Моор призвал экспертов не бояться ставить амбициозные цели, но основываться все же на реальных возможностях региона: