Путину 73 года: большая Тюменская область поздравляет президента с днем рождения

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 73 года. Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала от лица жителей региона поздравили главу государства с днем рождения.
Александр Моор, Тюменская область:
Вся деятельность Владимира Владимировича на посту главы государства направлена на защиту жизненно важных интересов России и реальное улучшение жизни людей. Он подлинный национальный лидер, по-настоящему народный Президент.
Тюменцы всегда искренне поддерживали политику главы государства и успешно решали поставленные им задачи. Уверен, так будет и впредь.
От имени жителей Тюменской области поздравляю Владимира Владимировича Путина с днем рождения, желаю ему крепкого сибирского здоровья и новых успехов в работе на благо России и ее народа!
Руслан Кухарук, ХМАО-Югра:
Под мудрым руководством нашего лидера страна уверенно идет по пути экономического роста и повышения благосостояния жителей. В Югре мы видим результаты этой работы в развитии инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов боевых действий и их семей, а также достижению целей специальной военной операции. Убежден, что только совместными усилиями мы сможем построить сильную и процветающую Россию. Югра продолжит вносить свой вклад в выполнение поставленных задач, демонстрируя единство и сплоченность.
Уважаемый Владимир Владимирович, желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной работе на благо России!
Дмитрий Артюхов, ЯНАО:
Сегодня свой день рождения отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин. Годы его руководства стали для страны временем восстановления суверенитета и национального достоинства. Его любовь к Родине, мудрость и сила духа всегда были опорой для России и нашего Ямала.
Благодаря стратегическому курсу Владимира Владимировича наш регион реализовал масштабные проекты в Арктике, стал энергетическим сердцем страны и продолжает укреплять её экономическую мощь. Мы развиваем промышленность, строим современные города, сохраняем традиционный уклад жизни коренных народов и нашу хрупкую природу, живём в согласии друг с другом.
Чувствуем постоянную поддержку и отвечаем нашему Президенту доверием и глубоким уважением. Крепкого здоровья и новых свершений во имя нашей великой страны!
