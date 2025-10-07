Путину 73 года: большая Тюменская область поздравляет президента с днем рождения

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 73 года. Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала от лица жителей региона поздравили главу государства с днем рождения.

Александр Моор, Тюменская область:

Вся деятельность Владимира Владимировича на посту главы государства направлена на защиту жизненно важных интересов России и реальное улучшение жизни людей. Он подлинный национальный лидер, по-настоящему народный Президент. Тюменцы всегда искренне поддерживали политику главы государства и успешно решали поставленные им задачи. Уверен, так будет и впредь. От имени жителей Тюменской области поздравляю Владимира Владимировича Путина с днем рождения, желаю ему крепкого сибирского здоровья и новых успехов в работе на благо России и ее народа!

Руслан Кухарук, ХМАО-Югра:

Под мудрым руководством нашего лидера страна уверенно идет по пути экономического роста и повышения благосостояния жителей. В Югре мы видим результаты этой работы в развитии инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов боевых действий и их семей, а также достижению целей специальной военной операции. Убежден, что только совместными усилиями мы сможем построить сильную и процветающую Россию. Югра продолжит вносить свой вклад в выполнение поставленных задач, демонстрируя единство и сплоченность. Уважаемый Владимир Владимирович, желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной работе на благо России!

Дмитрий Артюхов, ЯНАО: