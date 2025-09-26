Моор и Кухарук провели урок истории для участников "Утра"

Губернаторы Тюменской области и ХМАО-Югры Александр Моор и Руслан Кухарук 25 сентября работали на площадках форума уральской молодежи "Утро", основным стал урок истории, на котором главы регионов рассказали молодежи, как Тюмень и Югра жили и помогали фронту во время Великой Отечественной войны, как поддерживают сейчас участников специальной военной операции и их семьи и о личных семейных историях.

"Поговорили с ребятами о вкладе тюменцев в защиту Отечества – от эвакуации заводов и трудового подвига женщин и подростков в годы Великой Отечественной войны до героизма наших земляков сегодня. Вспомнили тюменские торпедные катера, бронепоезд "Патриот", а также истории фронтовиков – партизанки Марите Мельникайте, лётчика Павла Шарова, медсестры Зинаиды Липчинской. Связь времён очевидна. Тогда, в 1941-м, и сегодня, в 2025-м, наш регион остаётся надёжной опорой страны. Тюменцы помогают фронту, поддерживают семьи бойцов, создают новые технологии на оборонных предприятиях. Пример мужества и силы духа для молодых поколений – сотни самоотверженных участников СВО, включая Рустама Сайфуллина, Героя России", - рассказал о встрече Моор.

“Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором в рамках "Урока истории", нового формата общества "Знание", рассказали о вкладе наших регионов в Великую Победу. Сохранение памяти о подвигах героев – наша прямая обязанность. Они есть в каждой семье. Для меня это дедушка – Иван Григорьевич Кухарук, участвовавший в освобождении Берлина, и братья моей бабушки Петр Алексеевич и Клавдиян Алексеевич Рочевы, которые отправились на фронт из Казыма вместе со своими односельчанами в первые месяцы войны. Храним память о подвиге каждого бойца", - поделился впечатлениями о мероприятии Руслан Кухарук.