В день города в Тюмени при поддержке Сбера откроется выставка к юбилею киностудии "Союзмультфильм"

C 25 по 30 июля в Тюмени пройдет интерактивная выставка "Фабрика чудес", приуроченная к 90-летию легендарной киностудии "Союзмультфильм". Экспозиция откроется в день 440-летия города и пригласит посетителей пройти по творческим "цехам" киностудии, увидеть, как рождается мультфильм: от замысла и первых эскизов до ожившей мультвселенной. Генеральным партнером выставки выступает Сбер.

"''Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять!'' – девиз нашего юбилейного года, – поделилась председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. – Поэтому мы решили подарить своим зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям и познакомит с магией создания анимации. Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы. Юбилей — отличный повод напомнить о тех, кто стоит за волшебной сказкой "Союзмультфильма", и вдохновить новое поколение".

Студия "Союзмультфильм", подарившая нескольким поколениям Винни-Пуха, Карлсона, Умку и других любимых персонажей, отмечает юбилей 10 июня. Гости выставки "Фабрика чудес" узнают, как рождаются голоса персонажей в цехе звука, как статичные куклы и декорации превращаются в живых героев кукольной анимации, познакомятся с рисованной, кукольной, 3D- и другими техниками анимации. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно, а сопровождать путешествие по экспозиции будет аудиогид.

"Этот год — особенный для всех нас: для Тюмени, для Сбера, для “Союзмультфильма”, — отметила Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка. — Тюмени исполняется 440 лет, Сбер отмечает свой 185-летний юбилей, а легендарной студии — 90 лет. Мы с главой города Максимом Афанасьевым и его командой запланировали ряд праздничных активностей, и выставка “Фабрика чудес” от “Союзмультфильма” — одна из них. Уверена, будет интересно всем. Дети смогут погрузиться в мир добрых историй и знакомых героев. Взрослые вспомнят, как они сами в детстве, а потом уже со своими детьми и внуками смотрели эти мультфильмы. Приходите на выставку семьями, будет интересно каждому!"

"Фабрика чудес" уже успела побывать в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. За это время ее посетило более 22 тыс. человек. После Тюмени выставка отправится в Екатеринбург, Челябинск и Саратов. В каждом городе проект станет частью большого юбилейного маршрута "Союзмультфильма" с показами любимых мультфильмов, тематическими активностями и атмосферой семейного приключения.

В рамках выставки для гостей будут также проводиться дополнительные активности: ежедневный показ мультфильмов, мастер-классы по выходным и встречи с любимыми героями.

Адрес: г. Тюмень, ул. Первомайская, 66 (Цветной Бульвар)

Время работы: 11:00-21:00. Регистрация на выставку началась 20 июля на сайте souzmult90.ru. Посетить выставку можно каждый день бесплатно.

Средняя продолжительность посещения экспозиции — около 20-30 минут. Возрастные ограничения: 6+.