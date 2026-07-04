Более 1 200 человек служат в Госавтоинспекции Тюменской области

В Госавтоинспекции Тюменской области служат более 1200 человек, в том числе восемьсот инспекторов ДПС, они обеспечивают безопасность на дорогах, беспрепятственное движение транспорта и задерживают правонарушителей дорожного порядка. Сегодня у сотрудников Госавтоинспекции профессиональный праздник - 90-летие со дня образования службы Госавтоинспекции МВД России.



Полицейские мотоциклисты несут службу в полку ДПС Госавтоинспекции. Они оперативны, мобильны и ориентированы на выявление нарушений ПДД двухколесными участниками движения. Мотоциклы приобретены в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения".



Инспектор ДПС – опасная профессия. На памятной доске в здании Управления Госавтоинспекции Тюменской области 7 фамилий инспекторов, погибших при исполнении служебного долга. Один из этих сотрудников – инспектор ДПС Виталий Мезенцев, в его память проводится турнир по футболу среди подразделений Госавтоинспекции региона.



Сегодня под контролем Госавтоинспекции Тюменской области более 19-ти тысяч километров дорог. В зной и холод, днем и ночью инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта по автомагистралям. И главная задача инспектора – не наказать водителя, в обеспечить безопасность в пути.



Инспекторы ДПС сегодня любого водителя могут проверить через планшетный компьютер по всем базам Госавтоинспекции. Им в помощь более трехсот камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые расположены как в населенных пунктах, так и на федеральных и региональных автодорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают госуслуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. Во взаимодействии с Департаментом информатизации региона для оказания помощи населению используются самые современные методы и искусственный интеллект. Но все-таки главное в службе Госавтоинспекции – это люди, сотрудники, каждый день исполняющие свой долг во имя безопасности на дорогах.

Пресс-служба ГАИ ТО