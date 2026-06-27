Из медицины и строительства — на подиум: история участниц проекта "Терапия красотой"

На подиум в тюменском ЦУМе все чаще выходят представительницы различных профессий. Первыми освоить новые навыки и получить незабываемые впечатления решились представительницы Тюменской торгово-промышленной палаты, а совсем недавно их дело продолжили медицинские работники. Их показ прошел под названием "Терапия красотой", - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. В роли моделей выступили врачи, администраторы и управленческая команда одной из крупнейших в Тюмени клиник. Проведение таких показов вдохновило на привлечение к ним представительниц других профессий. Здесь мы видим двойные плюсы - тюменские дизайнеры получают опыт непосредственного взаимодействия с возможными клиентами, которых в свою очередь мы увидели с новой стороны — стильными, уверенными и вдохновляющими.

Еще один проект местных модельеров стартует в ближайшее время и называется — "Модный не приговор".

Пространство концепт-сторе "Смыслы" было задумано как площадка для раскрутки и популяризации местных модельеров. Даже трижды талантливо сделанную вещь или коллекцию нужно уметь продать. Этому надо учиться, в том числе с привлечением известных имен в мире моды.

Чтобы о тюменских модельерах узнало как можно больше людей, 5 июля у нас стартует проект "Модный не приговор", посвященный всем, кто хочет чувствовать себя красивой и уверенной. Так что ждем желающих стать моделями. Уверена, что наш проект позволит выглядеть великолепно не только в день мероприятия, но и каждый день после него, - рассказала руководитель концепт-сторе "Смыслы" Оксана Филиппова.