Краевед Альмира Сажина-Гумерова проводит в Тюмени экскурсии по бухарскому району Янавыл

На экскурсии "Гостеприимство по-бухарски: сквозь годы и столетия" гостей познакомят с историей одного из старейших этнических районов Тюмени. Краевед Альмира Сажина-Гумерова проводит полуторачасовые прогулки по Зареке, где когда-то располагались бухарские юрты.

Бухарцы появились на тюменской земле в конце XVII века. В 1690 году предки Альмиры прибыли из Бухары. К середине XIX века сформировалось восемь бухарских юрт: Ембаево, Тураева, Шабабинские, Матиаровские, Андреевские, Акияровские, Чикчинские и Искинские.

– Меня зовут Альмира-ханум. В моих жилах течет кровь двух великих ветвей: я бухарка в девятом колене и дочь казанских татар, чьи предки пришли в Сибирь сквозь бури столыпинских реформ. Бережно храню память древнего района Янавыл, – рассказывает о себе Альмира Гумерова.

Центром экскурсии стала школа № 9, где активисты восстановили фрагмент бухарского дома с аутентичными предметами быта. В рекреациях учебного заведения разместили экспонаты, которые принесли местные жители: кожаная обувь, самовары, чугунные утюги, керосиновые лампы, вышивка бухарских мастериц и бабушкины платки в паспарту.

Особое место в рассказе краеведа занимает история ее деда Гумара Гумерова – учителя и директора начальной татарской школы Янавыла. Он окончил медресе (это средняя школа, где помимо арабского языка и Корана были и другие предметы), а после революции переучился на советский лад в Тобольском педучилище для национальных кадров. Был награжден орденом Красной Звезды. Его отец Вали Гумеров, суфийский шейх и ишан Тобольской губернии, был репрессирован в 1937 году и расстрелян у стен Тюремного замка, - сообщает Тюменская область сегодня.

– В Тюмени издано несколько книг, где перечислены все репрессированные. Там я нашла историю своего прадеда: 25 октября его арестовали, а 10 ноября расстреляли. В 1959 году реабилитировали, но семья об этом не знала. Шестеро правнуков в память о прадеде посетили Тюремный замок, у стен которого он погиб, и поклонились тем местам, – делится Альмира.