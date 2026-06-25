Участники "Боевого кадрового резерва" прошли предзащиту выпускных работ

Участники тюмеского проекта "Боевой кадровый резерв" прошли предзащиту выпускных аттестационных работ, выступления участников показали, что в регионе формируется сильный кадровый ресурс, способный решать важные задачи, сообщил губернатор Александр Моор.

"Работы участников – это конкретные предложения по развитию социальной сферы, адаптивных видов спорта, поддержке предпринимательства, совершенствованию системы оказания медико-психологической и социальной помощи военнослужащим СВО и членам их семей. Уверен, эти инициативы пойдут на пользу региону и жителям", - сообщил Моор.

В межмодульный период с участниками работают эксперты, они консультируют и помогают доработать идеи, превратить их в реальные проекты. Презентацией работ завершится проект.