Утолять жажду квасом советует тюменцам Роспотребнадзор

Лето, жара - хочется чем-то утолить жажду? Традиционный русский напиток - квас подойдёт как нельзя лучше, считают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре напоминают, что без кваса наши предки просто не представляли своей жизни, ему даже приписывали магические свойства: и пожар потушит, и от порчи поможет. Сейчас квас хоть и утратил популярность, но все же остается востребованным напитком в жару. За сотни лет изменился не только вкус напитка, но и технология его приготовления. Рассказываем, какой квас в наше время считается самым правильным.

Квас - безалкогольный напиток с объемной долей этилового спирта не более 1,2%, изготовленный в результате незавершенного спиртового или спиртового и молочнокислого брожения сусла. Сусло может быть приготовлено из растительного сырья или продуктов его переработки, сахара, фруктозы, дектрозы, мальтозы, сиропа глюкозы и других натуральных сахаросодержащих веществ с последующим добавлением или без добавления пищевых добавок.

При покупке в магазине напитка нужно обращать внимание на сроки годности, состав и упаковку. При покупке из цистерны у уличных торговцев - на продавца: он должен быть в специальной чистой санитарной одежде, включая головной убор, иметь бейджик с указанием имени и фамилии, с личной медкнижкой с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестации. На цистрерне должна быть маркировка.