Фестиваль "Молоды и на правильном!" пройдет в Тюмени

Тюмень готовится отметить День молодежи фестивалем "Молоды и на правильном!". 27 июня гостей ждет насыщенная программа, которая пройдет на Нулевом километре (Цветной бульвар) и объединит патриотические акции, творчество, музыку и развлечения.

Праздник начнется в 10:00 с патриотического мотопробега и акции "Коробка храбрости" по сбору гуманитарной помощи, а также презентации проекта "Тюмень тыловая". Затем зрителей приглашают на показ короткометражных фильмов тюменских режиссеров, косплей-концерт молодежных сообществ и выступление продюсерского центра "Максимум".

В 15:00 состоится официальное открытие праздника. Глава Тюмени Максим Афанасьев поздравит участников и вручит награды лучшим молодым специалистам. После этого гостей ждут показ мод от модельного агентства "Либерти" и концерт вокальной группы "Мята".

Главным событием станет объединяющая всех акция "Поём хором — 440 Герц всем городом!", она начнется в 18:00.

В течение дня на главной сцене будут проходить розыгрыши призов, а завершится праздник большим Open Air от "РАДИО-7" с DJ RAMIREZ, ярким флешмобом, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени.