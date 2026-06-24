Тюменских школьников научат распознавать дипфейки и манипуляции

Общество "Знание" совместно с Банком России запускают новый образовательный проект "Лето под контролем". Он направлен на формирование у подростков навыков безопасного поведения в современных условиях.

Проект представляет собой цикл коротких онлайн-лекций от ведущих экспертов и представителей профильных ведомств. Инициатива адаптирована для школьной аудитории и пройдет во время летней оздоровительной кампании в рамках проекта Знание.Безопасность.

Темы встреч охватывают наиболее актуальные угрозы, с которыми сталкиваются подростки – проблему дропперства, профилактику терроризма и экстремизма, безопасность в цифровой и реальной среде, дипфейки и современные методы финансового мошенничества.

Первое мероприятие состоится 30 июня в 12:00 (время местное). Эксперт Банка России Родион Яковлев расскажет о рисках при трудоустройстве молодежи. Зарегистрироваться на участие и посмотреть трансляцию можно на сайте Российского общества "Знание" по ссылке.

Материалы проекта направлены на развитие критического мышления, повышение финансовой и цифровой грамотности, а также формирование ответственного поведения у подрастающего поколения. Онлайн-лекции будут доступны на сайте Общества "Знание" после предварительной регистрации.

Мероприятие организовано в соответсвии с нацпроектом "Молодежь и дети".

Знание.Безопасность — это просветительский проект Общества "Знание", направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Для слушателей проводятся лекции, мастер-классы и курсы, которые учат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять вербовке.