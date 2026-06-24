Тюменцы спасли соседа, который стуком в потолок просил у них помощи

82-летний мужчина стучал в потолок соседям до тех пор, пока они не вызвали к нему спасателей, полицию и скорую помощь, рассказали в депздраве.

В экстренные службы обратилась женщина, она рассказала, что сосед сверху стучит в потолок, но двери не открывает, голос не подает. Прибывшие на место сотрудники ТОСЭР вскрыли дверь. Внутри обнаружили лежащего на полу мужчину. Фельдшеры бригады скорой медицинской помощи зафиксировали тяжелое состояние пациента. Словесный контакт с пожилым мужчиной был невозможен – на вопросы он не отвечал. Однако сознание не было утрачено полностью: пациент слышал обращенную к нему речь, понимал команды и пытался им следовать.

Мужчине оказали необходимую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу.

Если вы подозреваете, что человеку угрожает опасность, звоните 112 или 103. Однако перед звонком оцените ситуацию:

1. Убедитесь, что вам самим ничего не угрожает (нет огня, запаха дыма, агрессивных животных или людей). Если есть опасность – не приближайтесь, вызовите помощь и ждите специалистов.

2. Громко обратитесь к человеку, постучите в дверь, задайте простые вопросы, например: "Вам нужна помощь?", "Вы можете открыть?".

Оцените его реакцию:

Человек не отвечает или сообщает, что помощь нужна – набирайте 112/103.

Человек отвечает неразборчиво, невнятно – стонет, хрипит, мычит – набирайте 112/103.