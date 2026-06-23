Сотрудница тюменского "Медгорода" стала участницей программы "Сенежа" "Команда России"

В Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" продолжается обучение второго потока программы "Команда России". Участниками нового сезона стали 150 человек: 100 из них прошли конкурсный отбор среди 1099 кандидатов, еще 50 – выпускники первого потока, которые также планируют реализовать свои социально значимые проекты в регионах. Среди участников – представители из 49 регионов России, включая Тюменскую область.

Тюменскую область во втором потоке программы "Команда России" представляет заведующая отделением медицинской реабилитации "Медицинский город" Эсмира Хан. Она пришла на программу с проектом оптимизации процесса реабилитации пациентов с кишечными и урологическими стомами. Инициатива предполагает обучение пациентов и их родственников, маршрутизацию в первичное звено для продолжения перевязок, психологическую помощь и техническими средствами реабилитации обеспечение из регионального бюджета.

"Моя ключевая цель участия в программе "Команда России" Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" – обозначить потребность в обеспечении пациентов Тюменского региона за счет средств регионального бюджета техническими средствами реабилитации до получения инвалидности или закрытия кишечной или урологической стомы", – поделилась ожиданиями Эсмира Хан.

"Команда России" – практико-ориентированная программа для молодых управленцев в возрасте до 35 лет. Она объединяет лидеров развития из органов власти, подведомственных организаций, общественных структур, институтов гражданского общества и некоммерческого сектора. Обязательным условием участия стало наличие собственного проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся в высокой степени готовности.

Отбор на программу был многоэтапным. Кандидаты заполняли анкеты, снимали мотивационные ролики, рассказывали о своем управленческом опыте и презентовали инициативы, с которыми хотели прийти в программу. Эксперты Центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих оценивали степень готовности проектов, управленческий потенциал участников и нацеленность на практический результат. По итогам отбора в программу вошли молодые управленцы с опытом реализации проектов и работы в командах, созидательным подходом и готовностью брать на себя ответственность за реальные изменения в своих регионах.

Онлайн-этап программы "Команда России" продлится до 15 августа 2026 года. Обучение построено вокруг трех тематических блоков: "Цели и ценности", "Управление и лидерство" и "Инструменты реализации".

Первый блок посвящен приоритетам национального развития, ключевым задачам государственного управления и лучшим практикам в социальной, демографической, культурной и территориальной политике.

Во втором блоке участники будут работать с темами лидерства, командного взаимодействия, управленческого мышления и проектного подхода – от запуска инициатив до их масштабирования.

Третий блок сосредоточен на прикладных инструментах: социальной архитектуре, медиакоммуникациях, цифровых технологиях, поиске ресурсов и механизмах внедрения проектов.

Очный финал программы пройдет в конце августа 2026 года в Мастерской управления "Сенеж". Там участники представят свои проекты руководителям федерального и регионального уровня, а также экспертному сообществу для дальнейшей реализации.

После завершения обучения участники получат экспертную, информационную и постпрограммную поддержку в экосистеме Президентской платформы "Россия – страна возможностей", а также в корпоративных университетах, Центрах развития компетенций государственных и муниципальных служащих и институтах развития.