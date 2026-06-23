Тюмень по состоянию окружающей среды в в числе лучших городов России

Тюмень вошла в число городов-лидеров России по состоянию окружающей среды - интегральный результат областной столицы составил 75 баллов, что более чем на 30% выше средних для городов значений. Об этом сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального центра ГЧП Андрей Самохин.

"Секрет успеха – в сочетании активности участия в национальных и федеральных проектах и возможностей для реализации инициатив бизнеса. Например, в Тюмени частные инвестиции в концессиях и ГЧП достигают почти 100% от общего объема в 610 млрд руб", – подчеркнул специалист.

Результаты рейтинга формировались на основе реализации проектов и программ, а также по оценкам горожанами качества воды и воздуха.