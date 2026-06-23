Ливневый коллектор по технологиям метро проложат в затопляемой ливнями части Тюмени

Для отведения дождевых и грунтовых вод вдоль улицы Монтажников в Тюмени построят новый ливневый коллектор. Сложные грунты и большие диаметры потребуют применения технологий метростроя. Проект, который будет реализован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", накануне обсудили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

"В Тюмени создается современная система отведения и очистки дождевых и талых вод. Объект, который мы сегодня обсуждаем, обеспечит надежное отведение воды со всей юго-восточной части города. Самотечная система с естественным уклоном закладывается на большой глубине. Это очень сложный инженерный объект", – подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Специалисты согласовали прохождение будущей трассы, определили точки пересечения с другими инженерными коммуникациями и оформляют технические условия на вынос этих сетей.

Сейчас ведется проектирование коллектора. В конце лета специалисты планируют направить документы на государственную экспертизу. Строительство можно будет проводить зимой при минимальных уровнях осадков и грунтовых вод.

Диаметр будущей трубы составит не менее 1650 мм. В ней спокойно мог бы пройти человек среднего роста. Но в период дождей она полностью будет заполняться ливневыми водами. За счет обустройства в железобетонной трубе внутреннего полимерного покрытия скорость течения будет очень высокой, это позволит быстрее отводить воду с городских улиц.

Технологию микротоннелирования подрядная организация "Тюмень Водоканал" уже применяла при прокладке коллектора вдоль улицы Монтажников в сторону улицы Широтной. Это оптимальный вариант строительства сетей больших диаметров в городских условиях, отмечают в информационном центре правительства ТО.