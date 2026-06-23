Тюмень и Брест свяжет телемост памяти

24 июня в 12:00 в Центральной городской библиотеке Тюмени (Луначарского, 51) состоится совместное памятное мероприятие в формате телемоста "Стояли, как солдаты, города-герои". Мероприятие приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби, а в Белоруссии – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" - государственный музей в Бресте, на территории бывшей Брестской крепости, посвящён одному из самых трагических событий в истории Великой Отечественной войны, место памяти подвига советских воинов-защитников Родины.

Организатором встречи выступила Центральная городская библиотека Тюмени. В прямом эфире экскурсовод мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Алеся Явдошина проведет экскурсию "Брестская крепость: зигзаги истории через века".

Тюмень на телемосте представит писатель, историк и краевед Валерий Чупин - автор книги "Шел солдат. От Тюмени до Победы".

Телемост "Тюмень – Брест" даст участникам возможность узнать о трагических событиях далекого 1941 года. Главная цель телемоста: посредством прямой трансляции из Брестской крепости рассказать тюменцам о событиях первых часов войны, героизме защитников крепости. В завершение участники смогут задать вопросы представителю мемориального комплекса и ознакомиться с книгами, посвященными бессмертному подвигу защитников Брестской крепости.

Вход свободный.