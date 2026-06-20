Дачникам рассказали, как защитить бутоны роз от тли

Тля мешает росту и развитию роз и не дает им раскрыться в полную силу, высасывая соки из молодых сочных побегов. После бутоны деформируются, могут засохнуть так и не раскрывшись. Как бороться с этим вредителем, рассказывают агрономы Тюменского Россельхозцентра.

Как только заметили первую тлю на розах, немедленно приступайте к обработке. Лучшее время, вечер, после захода солнца, в сухую и безветренную погоду.

Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 5 столовых ложек стружки), растворите его в литре воды и перелейте раствор в пульверизатор. Обработайте им растения, повторяйте это каждые 2 недели.

Если этот способ не помог избавиться от вредителя, то стоит применить более действенные препараты системного действия Искра или Алатар.

Приготовление раствора требует точности. Дозировку и количество воды нужно рассчитывать исходя из инструкции. Так как эти средства могут продавать в виде порошка и жидком виде с разной дозировкой.

Опрыскивать нужно тщательно. Основная задача смочить раствором все части растений, молодые побеги и бутоны со всех сторон, особенно нижнюю часть растения, поскольку основная масса тли прячется именно там. Не забываем опрыскивать и почву под кустом, так как часть вредителей может падать на землю.

Период действия препаратов, около 20 дней. Повторная обработка может понадобится в случае, если прошел дождь и мог смыть препарат с растений или если вы заметили новую волну вредителя, - сообщает КП-Тюмень.