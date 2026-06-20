Садоводам назвали сорта яблонь и груш, подходящие для Тюменской области

В июне тюменские дачники продолжают высаживать плодовые деревья. Несмотря на то, что оптимальными сроками для посадки яблонь и груш считаются весна и осень, летние посадки также вполне возможны.

Опытный агроном биолог Валентина Погорельцева озвучила список наиболее подходящих сортов для региона.

Яблони

Главная проблема для плодовых культур в регионе – суровые зимы и резкие перепады температур. Поэтому выбирать следует только проверенные зимостойкие сорта, адаптированные для Сибири и Урала.

Хорошо зарекомендовали себя следующие летние сорта яблонь:

Мельба

Один из самых популярных сортов среди дачников. Отличается ароматными сладкими плодами и высокой урожайностью. Для успешного выращивания дерево рекомендуется формировать под углом около 45 градусов, что помогает лучше переносить морозы.

Серебряное копытце

Надежный сорт для Урала и Сибири. Ценится за стабильное плодоношение, зимостойкость и приятный вкус яблок.

Грушовка Московская

Старинный проверенный сорт, который хорошо чувствует себя в условиях Тюменской области и регулярно радует урожаем.

Медовый Ранет

Подходит для северных регионов благодаря высокой устойчивости к морозам. Плоды отличаются выраженной сладостью.

Горно-Алтайская

Один из наиболее надежных сортов для рискованного земледелия. Хорошо переносит суровые зимы и быстро восстанавливается после подмерзания.

Осенние сорта позволяют получать урожай дольше и отличаются хорошей лежкостью:

• Родниковую;

• Память Ильича;

• Боровинку;

• Янтарь;

• Китайку Розовую.

Эти сорта показывают хорошую зимостойкость и подходят для большинства районов Тюменской области.

Если хочется сохранить урожай до зимы и даже до весны, стоит обратить внимание на поздние сорта.

Особенно хорошо зарекомендовали себя:

• Антоновка

• Лобо

• Краса Свердловска

• Свердловчанин

• Башкирский красавец

• Исетская поздняя

• Богатырь

Груши

Груша считается более теплолюбивой культурой, однако современные сорта успешно выращиваются даже в сибирских условиях.

Северянка

Один из самых популярных вариантов для региона. Отличается высокой морозостойкостью и ежегодным плодоношением.

Красуля

Дает красивые крупные плоды с приятным кисло-сладким вкусом. Хорошо переносит зимы.

Краснобокая

Уральский сорт, который стабильно показывает хорошие результаты в условиях Западной Сибири.

Радужная

Неприхотливая груша с вкусными плодами и высокой устойчивостью к морозам.

Ларинская

Подходит для длительного хранения урожая и отличается хорошей зимостойкостью.

Декабринка

Поздний сорт, способный порадовать садоводов качественными плодами даже после сложных зим.

Какие сорта лучше не покупать для Тюменской области

Эксперты советуют осторожно относиться к южным сортам яблонь и груш, которые не проходили испытания в условиях Урала и Сибири. Красивые рекламные фотографии и обещания крупных плодов не всегда означают успешное выращивание в тюменском климате.

При покупке желательно выбирать сорта местной, свердловской, уральской или сибирской селекции. Именно они лучше приспособлены к длительным морозам, возвратным весенним заморозкам и короткому лету.

Летняя посадка плодовых деревьев имеет свои особенности. Если корни находятся в контейнере и не повреждаются при пересадке, дерево продолжает расти практически без остановки.

Чтобы саженец хорошо прижился, важно соблюдать несколько правил:

• высаживать деревья в утренние или вечерние часы;

• первые недели регулярно поливать посадки;

• мульчировать приствольный круг для сохранения влаги;

• при необходимости притенять молодые растения от палящего солнца;

• избегать внесения больших доз азотных удобрений сразу после посадки, - сообщает Мегатюмень.