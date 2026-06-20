Садоводам назвали сорта яблонь и груш, подходящие для Тюменской области

В июне тюменские дачники продолжают высаживать плодовые деревья. Несмотря на то, что оптимальными сроками для посадки яблонь и груш считаются весна и осень, летние посадки также вполне возможны.
Опытный агроном биолог Валентина Погорельцева озвучила список наиболее подходящих сортов для региона.
Яблони
Главная проблема для плодовых культур в регионе – суровые зимы и резкие перепады температур. Поэтому выбирать следует только проверенные зимостойкие сорта, адаптированные для Сибири и Урала.
Хорошо зарекомендовали себя следующие летние сорта яблонь:
Мельба
Один из самых популярных сортов среди дачников. Отличается ароматными сладкими плодами и высокой урожайностью. Для успешного выращивания дерево рекомендуется формировать под углом около 45 градусов, что помогает лучше переносить морозы.
Серебряное копытце
Надежный сорт для Урала и Сибири. Ценится за стабильное плодоношение, зимостойкость и приятный вкус яблок.
Грушовка Московская
Старинный проверенный сорт, который хорошо чувствует себя в условиях Тюменской области и регулярно радует урожаем.
Медовый Ранет
Подходит для северных регионов благодаря высокой устойчивости к морозам. Плоды отличаются выраженной сладостью.
Горно-Алтайская
Один из наиболее надежных сортов для рискованного земледелия. Хорошо переносит суровые зимы и быстро восстанавливается после подмерзания.
Осенние сорта позволяют получать урожай дольше и отличаются хорошей лежкостью:
• Родниковую;
• Память Ильича;
• Боровинку;
• Янтарь;
• Китайку Розовую.
Эти сорта показывают хорошую зимостойкость и подходят для большинства районов Тюменской области.
Если хочется сохранить урожай до зимы и даже до весны, стоит обратить внимание на поздние сорта.
Особенно хорошо зарекомендовали себя:
• Антоновка
• Лобо
• Краса Свердловска
• Свердловчанин
• Башкирский красавец
• Исетская поздняя
• Богатырь
Груши
Груша считается более теплолюбивой культурой, однако современные сорта успешно выращиваются даже в сибирских условиях.
Северянка
Один из самых популярных вариантов для региона. Отличается высокой морозостойкостью и ежегодным плодоношением.
Красуля
Дает красивые крупные плоды с приятным кисло-сладким вкусом. Хорошо переносит зимы.
Краснобокая
Уральский сорт, который стабильно показывает хорошие результаты в условиях Западной Сибири.
Радужная
Неприхотливая груша с вкусными плодами и высокой устойчивостью к морозам.
Ларинская
Подходит для длительного хранения урожая и отличается хорошей зимостойкостью.
Декабринка
Поздний сорт, способный порадовать садоводов качественными плодами даже после сложных зим.
Какие сорта лучше не покупать для Тюменской области
Эксперты советуют осторожно относиться к южным сортам яблонь и груш, которые не проходили испытания в условиях Урала и Сибири. Красивые рекламные фотографии и обещания крупных плодов не всегда означают успешное выращивание в тюменском климате.
При покупке желательно выбирать сорта местной, свердловской, уральской или сибирской селекции. Именно они лучше приспособлены к длительным морозам, возвратным весенним заморозкам и короткому лету.
Летняя посадка плодовых деревьев имеет свои особенности. Если корни находятся в контейнере и не повреждаются при пересадке, дерево продолжает расти практически без остановки.
Чтобы саженец хорошо прижился, важно соблюдать несколько правил:
• высаживать деревья в утренние или вечерние часы;
• первые недели регулярно поливать посадки;
• мульчировать приствольный круг для сохранения влаги;
• при необходимости притенять молодые растения от палящего солнца;
• избегать внесения больших доз азотных удобрений сразу после посадки, - сообщает Мегатюмень.
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