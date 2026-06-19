Госавтоинспекция соберет тюменцев на стадионе "Геолог"

27 июня на стадионе "Геолог" пройдет мероприятие "Тюмень с Госавтоинспекцией", кульминацией праздника станет демонстрационный полет, десантирование парашютистов и снижение вертолета "ЮТэйр" над футбольным полем стадиона "Геолог".

В программе показательный ножевой и рукопашный бой. Выставки военной техники и автомобилей дрифтеров. Детей угостят мороженым и прохладительными напитками.

Начало в 14 часов, приземление парашютистов в 15.30, сообщили в ГАИ ТО.