История кортежа с перекрытием дорог и танцами в Тюмени завершилась штрафами и извинениями жениха

После общественного резонанса, вызванного нарушениями во время движения свадебной колонны, жених принёс извинения жителям Тюмени за доставленные неудобства.

Участники кортежа создавали помехи другим водителям: останавливались на дороге, нарушали правила движения и выходили на проезжую часть. Это вызвало шквал возмущений в соцсетях.

Сотрудники Госавтоинспекции установили участников инцидента. По итогам проверки составлено 22 административных материала. Больше всего нарушений зафиксировано у 22-летнего водителя, который управлял автомобилем без права управления и без госномеров.

"Праздник и традиции должны объединять, а уважение к окружающим — оставаться важной частью любого события", - прокомментировали инфциендр в комитете по делам национальностей ТО.