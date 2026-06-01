На форуме "Многодетная Россия" запустили конкурс "Моя семья – моя Россия"

На Всероссийском форуме многодетных семей "Многодетная Россия", который проходит 17–18 июня 2026 года в Москве, дан старт Всероссийскому детскому творческому конкурсу "Моя семья – моя Россия". Организаторами конкурса выступили Научно-образовательный союз развития языковой и информационной культуры "Родное слово" и Региональная общественная организация "Объединение многодетных семей Москвы". Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Конкурс призван объединить детей и их семьи в творческом осмыслении истории, традиций и ценностей нашей Родины. Участникам предлагается создать творческие работы в разных форматах – поделки, пакеты, коллажи, рисунки, видеоролики – в пяти номинациях: "Наше семейное лето", "Учусь, стремлюсь, горжусь", "Малая родина моей семьи", "Семейные ценности в декоративно-прикладном искусстве" и "Ожившие истории моей семьи". Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 октября 2026 года на платформе конкурсы.кр.рф. Лучшие работы будут опубликованы на сайте проекта "Край родной – моя Россия" и в социальных сетях организаторов.

"Сегодня многодетная семья — это первый и самый главный университет в жизни, где человек учится ответственности, взаимовыручке, любви, в том числе и любви к своему Отечеству", — заявил на открытии форума председатель Научно-образовательного союза "Родное слово", оператора федерального образовательного проекта "Край родной", руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко. Он объявил старт конкурса и подчеркнул, что организаторы занимаются не просто образованием, но и воспитанием, привитием важнейших ценностей и смыслов в наше непростое время:

"Смыслов, почему важно любить Родину, почему наш исторический код, в первую очередь, формируется и передается в семье. Наш новый конкурс — это логическое продолжение работы по созданию бесшовной системы исторического просвещения, которая объединяет усилия семьи, школы и современных методик российского образования".

Руководитель проекта "Многодетная Россия", руководитель РОО "Объединение многодетных семей Москвы" Наталья Карпович выразила уверенность, что творчество может стать объединяющим фактором для семей по всей России: "В нашем конкурсе пусть каждый участник расскажет о своей семье, ее истории, традициях, ценностях, профессиях через универсальный язык творчества. Такие совместные проекты, я уверена, могут сплотить поколения в семье, подарить новый уникальный опыт изучения и осмысления своей семейной истории. Каждая работа будет уникальной, пронизанной любовью к родным и близким, к своему дому, малой родите и, конечно, к Родине. Истинная любовь к Отечеству рождается именно в кругу семьи, начинается с заботы родителей и продолжается в совместном познании окружающего мира, прошлого и мечтах о будущем".

Итоги конкурса будут подведены 15 октября 2026 года. Все участники конкурса получат сертификаты участников и дипломы, а лучшие творческие работы будут приглашены на финальное мероприятие в Москве, приуроченное ко Дню народного единства.

К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет включительно, семьи, педагоги и наставники. Участие бесплатное. Подробнее об условиях и номинациях конкурса – на сайте конкуры.кр.рф.