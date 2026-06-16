Прокурор стал наставником подростка в Упорово

Прокурор Упоровского округа Дмитрий Софьин в рамках реализации института наставничества встретился со своим наставляемым подростком, ознакомился с условиями его проживания, побеседовал и обсудил имеющиеся проблемы семьи и несовершеннолетней.



После личного знакомства наставник обсудил с подопечной мероприятия по летней занятости, досуга и дальнейшего получения образования. Встречи будут регулярными до исправления ситуации, сообщили в облпрокуратуре.