Прокурор стал наставником подростка в Упорово

Прокурор Упоровского округа Дмитрий Софьин в рамках реализации института наставничества встретился со своим наставляемым подростком, ознакомился с условиями его проживания, побеседовал и обсудил имеющиеся проблемы семьи и несовершеннолетней.
После личного знакомства наставник обсудил с подопечной мероприятия по летней занятости, досуга и дальнейшего получения образования. Встречи будут регулярными до исправления ситуации, сообщили в облпрокуратуре.
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