Тюменским водителям рассказали, как действовать при отключении светофоров во время грозы

В грозу светофоры в Тюмени отключаются все чаще. На перекрестках скапливаются десятки машин, водители сигналят друг другу, а проехать не могут.

Время на устранение неисправности зависит от характера поломки и может занимать от нескольких минут до нескольких часов. До приезда регулировщика водителям приходится разъезжаться самостоятельно.

– Если на перекрестке не работает светофор, водители должны руководствоваться дорожными знаками, – утверждают в областной ГАИ.

На случай поломки светофора на каждом перекрестке установлены знаки "Главная дорога" и "Уступи дорогу". В теории все просто: первыми проезжают те, кто имеет преимущество. Но на больших перекрестках в час-пик это правило не работает.

Павел Казанцев – педагог автошколы "Формула" – имеет водительский стаж более 16 лет, из которых 6 преподает теорию и практику вождения.

– Водителям нужно разъезжаться, в первую очередь, согласно знакам приоритета. Но мы должны помнить о том, что главная дорога не может ехать постоянно. На второстепенной скапливается затор, водители начинают потихоньку выезжать. Здесь нужно проявлять такт, взаимовыручку. Тем, кто на главной, следует периодически приостанавливаться и пропускать тех, кто преимущества не имеет, – объясняет Павел Казанцев.

Многие опытные автолюбители помнят народное правило "через одного". Согласно ему, при сложной ситуации на дороге водители уступают преимущество и чередуются друг с другом, чтобы избежать заторов. Но в жизни, как отметил Павел, это правило мало кто вспоминает. Тем более в час-пик, когда все торопятся и нервничают, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Чаще работает правило трех секунд. Я тебя пропускаю, проезжай. А, ты не поехал? Ну, тогда я поехал, – улыбается инструктор.

Главное – относиться по-человечески к другим участникам движения, считает эксперт. Когда один водитель уступает "второстепенной", он подает пример другим машинам попутного направления. Если бы все соблюдали дорожный этикет, конфликтов и аварий было бы гораздо меньше.