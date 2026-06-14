Жителей Тюмени предупредили о мошенничестве с использованием вредоносных QR-кодов

Тюменцев предупреждают о новой схеме кибератак – вредоносных QR кодах, замаскированных под обычные текстовые символы.

По словам начальника отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома" Марины Копрусовой, такие коды распространяются через фишинговые письма и сообщения в мессенджерах.

Мошенники маскируют их под предложения услуг, призывы обновить пароль или данные в личном кабинете. При сканировании код перенаправляет на мошеннический сайт, где у пользователей могут похитить личные и платежные данные.

Будьте бдительны: не сканируйте QR коды из непроверенных источников и всегда уточняйте информацию через официальные каналы компаний, - сообщает Тюменская линия.