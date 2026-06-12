Онкология и лечение становятся серьёзным испытанием для организма человека

Диагноз онкологического заболевания и его лечение становятся серьёзным испытанием для человека. После операций, курсов химиотерапии или лучевой терапии многие пациенты испытывают слабость, болевые ощущения и сталкиваются с ограничением подвижности. Несмотря на распространённое мнение о необходимости полного покоя, важную роль в восстановлении играет именно физическая активность. Грамотно подобранное движение помогает организму быстрее восстановиться, улучшает самочувствие и способствует возвращению к привычному образу жизни.

В Медицинском городе работает отделение онкореабилитации, где опытные инструкторы ЛФК составляют индивидуальные программы восстановления для пациентов после лечения рака молочной железы, опухолей органов брюшной полости и малого таза и других онкологических заболеваний, требующих хирургического лечения.

Отдельного внимания заслуживает логопедическая реабилитация. Для пациентов, перенесших операцию по поводу рака гортани, это шанс вернуть базовые функции: благодаря специальным упражнениям и работе со специалистом они заново учатся дышать, глотать и принимать пищу через рот, а также говорить, используя голосовые протезы или освоив пищеводный голос. Это долгий и кропотливый труд, но результат — возможность снова общаться с близкими и чувствовать себя самостоятельным — бесценен.

Наглядным примером служит история одного из пациентов Медицинского города. Мужчина 58 лет перенёс сложную операцию по удалению опухоли гортани. После хирургического вмешательства он дышал через трахеостому, питался через зонд и не мог произнести ни слова. Казалось, что возвращение к нормальной жизни невозможно. Однако благодаря курсу реабилитации под руководством логопеда и инструктора ЛФК ситуация кардинально изменилась. Через несколько недель ежедневных занятий, направленных на восстановление мышечного тонуса и освоение специальных техник, пациент сделал первый самостоятельный вдох. Ещё через некоторое время он смог сделать первый глоток воды. Сегодня этот мужчина не только дышит и ест самостоятельно, но и снова общается с близкими, используя голосообразующий аппарат, и ведёт активный образ жизни.

"Физическая активность под присмотром специалистов — это не про рекорды и марафоны, а про постепенное возвращение контроля над собственным телом, — отмечает заведующий отделением - врач физической и реабилитационной медицины Эсмира Хан. — Регулярные, правильно подобранные упражнения помогают снизить риск лимфостаза после удаления лимфоузлов, улучшить подвижность суставов, если после операции образовались спайки, победить слабость и утомляемость, укрепить мышечный корсет и даже улучшить настроение.

Физическая активность для онкологического пациента — это не просто рекомендация врача, а возможность жить. Жить активно, независимо и с уверенностью в завтрашнем дне, ведь движение — это жизнь, и никогда эта фраза не бывает так актуальна, как на пути к ремиссии, - сообщает КП-Тюмень.