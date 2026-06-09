Около 30 случаев заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом выявлено в Тюменской области

На 8 июня в медицинских организациях области зарегистрировано 9 574 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2025 - дети до 17 лет. Зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 17 – клещевым боррелиозом, сообщили в региональном управлении Роспоребнадзора.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры. В 2026 году вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита почти 130 тысяч человек.

В 2025 году сезон клещей начался 24 марта, на 10 июня было зарегистрировано более 9 600 обращений по поводу присасывания клещей, из них дети до 14 лет составляют 20%. Выявлено 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 129000 человек.