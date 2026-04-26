В ТюмГУ прошла акция "Ветеранский десант" — о патриотизме через живое общение

Полковник запаса Александр Новопашин, капитан первого ранга Виктор Боднарь и заслуженный артист Крыма Константин Фролов-Крымский выступили в Тюменском госуниверситете.

Новопашин рассказал, что за пять лет проект провел более 200 встреч с военными по всей стране. Он вспомнил первые недели СВО: "Мы видели растерянность в глазах бойцов, но вскоре они освоились".

Поэт Фролов-Крымский с начала СВО написал около полутора тысяч стихов (11 томов). Их выкладывает в сеть, люди сами сочиняют на них песни. "Военные просили писать не только на злобу дня, но и лиричные – чтобы вспомнить дом. Я выполнил пожелание", – сказал артист и исполнил песню.

Директор координационного центра ТюмГУ Ярослав Ильин сообщил, что вуз пять лет проводит комплекс патриотических мероприятий. Недавно приезжали 11 Героев России из Екатеринбурга, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Наша практика признана Минобрнауки одной из лучших в России. Главное – открытый диалог. Учитывая попытки врагов вовлечь молодежь в диверсии и теракты, живое общение со служившими России особенно важно, – заявил Ильин.