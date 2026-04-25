Жители всё чаще задумываются, куда вложить накопления в 2026 году

Инфляция, нестабильность рынков и желание сохранить капитал заставляют искать рабочие стратегии накоплений. Универсального ответа не существует. Главный принцип инвестирования: не гнаться за доходностью
Самая распространённая ошибка – попытка быстро приумножить капитал. Именно она чаще приводит к потерям.
Рациональная стратегия строится иначе: часть денег работает на стабильность
часть – на рост. Такой баланс позволяет переживать просадки и не выходить из рынка в убыток. Базовая стратегия на 1 миллион рублей в 2026 году
Как рассказал руководитель дирекции по инвестиционной политике компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко, на текущий момент разумная структура портфеля выглядит так:
• 40-50% – облигации (ОФЗ)
• 50-60% – акции
Это не жёсткое правило, а ориентир, который позволяет снизить риски, получать стабильный доход и участвовать в росте рынка
Почему стоит выбрать ОФЗ
ОФЗ (облигации федерального займа) остаются одним из самых понятных инструментов для частного инвестора.
Что дают облигации:
• предсказуемый доход (например, 13-15% годовых)
• высокая надёжность
• защита капитала при долгом горизонте
Акции: источник роста капитала
Вторая половина портфеля – это акции. Именно они дают возможность обогнать инфляцию и реально увеличить капитал.
Почему акции важны:
• потенциал роста выше, чем у облигаций
• возможность получать дивиденды
• участие в развитии бизнеса
Но вместе с этим они характеризуются высокой волатильностью и возможными просадками. Поэтому акции всегда должны идти в связке с более стабильными инструментами, - сообщает Мегатюмень.
