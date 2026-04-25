Жители всё чаще задумываются, куда вложить накопления в 2026 году

Инфляция, нестабильность рынков и желание сохранить капитал заставляют искать рабочие стратегии накоплений. Универсального ответа не существует. Главный принцип инвестирования: не гнаться за доходностью

Самая распространённая ошибка – попытка быстро приумножить капитал. Именно она чаще приводит к потерям.

Рациональная стратегия строится иначе: часть денег работает на стабильность

часть – на рост. Такой баланс позволяет переживать просадки и не выходить из рынка в убыток. Базовая стратегия на 1 миллион рублей в 2026 году

Как рассказал руководитель дирекции по инвестиционной политике компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко, на текущий момент разумная структура портфеля выглядит так:

• 40-50% – облигации (ОФЗ)

• 50-60% – акции

Это не жёсткое правило, а ориентир, который позволяет снизить риски, получать стабильный доход и участвовать в росте рынка

Почему стоит выбрать ОФЗ

ОФЗ (облигации федерального займа) остаются одним из самых понятных инструментов для частного инвестора.

Что дают облигации:

• предсказуемый доход (например, 13-15% годовых)

• высокая надёжность

• защита капитала при долгом горизонте

Акции: источник роста капитала

Вторая половина портфеля – это акции. Именно они дают возможность обогнать инфляцию и реально увеличить капитал.

Почему акции важны:

• потенциал роста выше, чем у облигаций

• возможность получать дивиденды

• участие в развитии бизнеса

Но вместе с этим они характеризуются высокой волатильностью и возможными просадками. Поэтому акции всегда должны идти в связке с более стабильными инструментами, - сообщает Мегатюмень.