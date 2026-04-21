В Тюменской облдуме провели "Тотальный диктант" по тексту о детстве Пушкина

В Большом зале заседаний Тюменской областной думы состоялась ежегодная культурно-просветительская акция "Тотальный диктант – 2026". Координатором площадки традиционно выступила кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания Тюменского государственного университета Елена Багирова. Диктором стал известный тюменский писатель Леонид Иванов.

Для участия в диктанте на этой площадке № 9 зарегистрировалось около 120 человек. Как отметили организаторы, желающих оказалось даже больше, чем было запланировано, перед началом мероприятия пришлось раздавать дополнительные бланки.

В стенах регионального парламента собрались люди самых разных возрастов и профессий - не только горожане, но и жители муниципальных округов. Среди участников много молодёжи. По словам Елены Багировой, за 15 лет проведения акция превратилась в настоящий праздник русского языка. "Это такое удивительное единение людей, которые не просто интересуются, а горячо любят русский язык. В этот день мы с радостью встречаем и детей, и иностранцев, изучающих язык. А ещё это всегда открытие нового автора. Потому что у нас авторы создают специальные тексты для этой акции", - отметила координатор площадки.

Столицей "Тотального диктанта" в этом году был выбран Улан-Удэ, откуда в течение дня велась прямая трансляция марафона с лекциями и викторинами. Автором текста выступил известный писатель и публицист, ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов. Главной темой его работы стало детство великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Всего в Тюмени диктант писали на 35 площадках. В роли чтецов выступили журналисты, филологи, радиоведущие и преподаватели. Впервые в этом году, объявленном Годом единства народов России, прошёл диктант и на татарском языке. Он состоялся в рамках проекта "Тот.Язык".

Организаторы подчеркивают, что число участников акции растёт из года в год. Подобные мероприятия способствуют не только повышению грамотности, но и сохранению языковых и культурных традиций, воспитанию любви к Родине и укреплению связи поколений.

Окончательные итоги и число "отличников" на площадке Тюменской областной думы станут известны после завершения проверки работ. Через несколько недель результаты появятся в личных кабинетах на сайте проекта.



