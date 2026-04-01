Более трети жителей УФО выберут спокойный отдых на майские праздники

37 % жителей Уральского федерального округа планируют на майские праздники спокойно отдыхать. По данным "Авито", 29 % останутся дома, 26 % поедут на дачу или за город.

Майские праздники — время для семьи: 64 % тех, кто не планирует работать, проведут их с близкими. Компанию друзей выберут 17 %, партнера — 13 %. Еще 8 % предпочтут побыть в тишине и отдохнуть в одиночестве.

Запланировали путешествия 18 % респондентов. Большинство выбрали короткий формат — 68% рассчитывают на один-три дня. Четверть готова к более длительному отдыху — от четырех до семи дней. Уехать дольше чем на неделю собираются лишь 6 %.

"Майские праздники традиционно остаются одним из самых востребованных периодов для коротких поездок, особенно внутри страны. Путешественники активно бронируют как квартиры, так и загородные объекты, выбирая формат в зависимости от сценария отдыха — от поездок в крупные города до выездов на природу. В среднем по России аренда квартиры на майские праздники составляет около 5 тысяч 400 рублей в сутки, а загородные дома обходятся в среднем в 13 тысяч 200 рублей в сутки", — прокомментировал руководитель по развитию сервисов для арендодателей "Авито путешествий" Рауль Салахов.

Онлайн-реклама влияет на выбор направления у большинства тех, кто планирует поездку на майские. Для 17 % она входит в число главных факторов, еще 27 % учитывают ее наряду с другими параметрами. Каждый четвертый обращается к рекламным предложениям время от времени. Полностью самостоятельно выбирают направление 31 %, - сообщает Тюменская линия.

"Майские поездки обычно планируются в короткие сроки, поэтому пользователи обращают внимание на предложения, которые легко сравнить и быстро оценить по ключевым параметрам — цене, датам и формату размещения. Это отражается и на восприятии рекламы: по данным исследования, большинство аудитории учитывает ее при планировании поездок, а заметная часть видит подходящие варианты именно на площадках с объявлениями", — рассказал директор "Авито рекламы" Яков Пейсахзон.