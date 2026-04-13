В Тюмени назвали лучших участников Студвесны-2026

В 2026 году на областной фестиваль "Студенческая весна" было принято более 5,5 тысяч заявок от молодежи. Проходили кастинги и установочные встречи, сольно и в командах раскрывали свои таланты студенты от 16 до 35 лет - жюри отсмотрело более тысячи номеров. Гала-концерт "Студвесны" с награждением победителей состоялся 12 апреля.

Под несмолкаемые аплодисменты губернатор Александр Моор наградил обладателей гран-при в направлении "Театральное". Победу в категории "А" завоевал театр танца "Проспект" (ТИУ), в категории "Б" – Екатерина Дудко (Тобольский многопрофильный техникум).

Александр Моор:

Фестиваль неизменно дарит нам яркие эмоции и радость общения. Поздравил ребят с его окончанием и поприветствовал команды победителей в направлении "Театральное". Гала-концерт "Студвесны" в этом году совпал с Днём космонавтики. И на самом деле у студентов и космонавтов намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Они такие же решительные, смелые и готовы ко всему новому. Всегда заряжаюсь позитивной энергией на таких выступлениях. Пожелал ребятам новых ярких впечатлений, творческих побед и уверенности в своих силах.

Директор департамента молодежной политики Артём Дяченко вручил гран-при в направлении "Оригинальный жанр". В категории "А" лучшей стала студия оригинального жанра "мимО" (ТИУ).

Артём Дяченко:

Для многих ребят Студвесна становится стартом для дальнейшего профессионального пути, помогает найти единомышленников, наставников и хороших друзей.

Директор департамента культуры Александр Сидоров вручил награды в номинациях "Мода". Победа в категории "А" - у стиль-студии "Кружева" (ТИУ), в категории "Б" - у студии моды "Макошь" (Многопрофильный колледж ТИУ). В "Музыкальном направлении" лучшим стал Евгений Миронов (ТюмГУ).

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев вручил призы лучшим в "Интеллектуальных играх". В категории "А" - команда "Японские саморезы" (ТюмГУ), в категории "Б" - команда "Алгоритм" (Тюменский колледж производственных и социальных технологий).

Команды-победители в составе делегации Тюменской области выступят на всероссийской студвесне, которая пройдет в Красноярске.

Учредителем областного фестиваля выступил департамент молодежной политики Тюменской области, организатором — Дворец "Пионер"