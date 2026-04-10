В селе Мальково Тюменского округа открыли новую школу

Более тысячи ребят пойдут в новую школу в селе Мальково Тюменского округа, об ее открытии сообщил губернатор Александр Моор.

"По уже сложившейся традиции открываем учебные заведения не только первого сентября.После экскурсии по школе остался под приятным впечатлением. Осмотрели кабинеты – там есть всё для того, чтобы раскрыть потенциал ребёнка и сделать занятия интересными и полезными: современные классы, в том числе для робототехники и домоводства, своя телестудия и кинорекреация, музейная зона. Классный спортивный зал – сам бы с удовольствием в таком занимался", - поделился впечатлением губернатор.

Моор отметил, что новый корпус решено было стоить после осомтра старой школы в августе 2023 года - здание возвели с опережением графика. К открытию полностью благоустроили прилегающую территорию, на спортплощадке сомгут заниаться не только школьники, но и местные жители.

Сейчас в регионе возводятся 11 школ. Совершенствовать образовательную инфраструктуру помогают в том числе инструменты нацпроекта "Молодёжь и дети".