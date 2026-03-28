Работодатели в Тюменской области предлагают машинистам доход до 184 тысяч рублей

В организациях Тюменской области открыто семь вакансий для машинистов двигателей внутреннего сгорания, им готовы платить 184 400 руб. в месяц. Столько же вакансий для машинистов дорожно-транспортных машин с заработком до 110 000 рублей. Шесть – для машинистов-крановщиков - 104 750 руб.

Машинисты автомобильных кранов будут получать до 166 200 руб., есть 29 мест для трудоустройства. Машинисты кранов (крановщики) – до 165 000 руб., требуется 23 специалиста. Еще 26 мест – для машинистов экскаватора на горные и горнокапитальные работы, они станут зарабатывать до 71 816 руб.

Есть по одной вакансии для машиниста технологических насосов (170 900 руб.), машиниста железнодорожно-строительной машины (85 000 руб.), машиниста электровоза (59 600 руб,) и другие.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 157 рабочих специальностей и 162 профессии служащих. Интерактивный портал органов службы занятости региона https://czn.admtyumen.ru/ поможет соискателям и работодателям, - сообщает Вслух.ру.