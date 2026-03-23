Питбайкеры оттаяли: катания двух школьников пресекли в Заводоуковском районе

14:00 23 марта 2026
Двух подростков на питбайках остановили автоинспекторы в Заводоуковском округе. Оба катались по дорогам общего пользования, не имея права управления транспортом. 

Юношам 15 и 16 лет. Родители сказали, что сами питбайки, но не разрешали детям на них ездить.

Информация о школьниках-нарушителях направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. На подростков составлены административные материалы за нарушение ПДД. Питбайки эвакуированы на спецстоянку.

