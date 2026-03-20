Госавтоинспекция Югры предупреждает о снегопадах и дождях в выходные

В Югре на ближайшие выходные синоптики прогнозируют снег и дождь, что может осложнить движение на дорогах. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учётом погодных условий, проверять стеклоомывающую жидкость и избегать резких манёвров, так как сцепление с дорогой ухудшится, а тормозной путь увеличится. Особое внимание рекомендуется уделять поворотам и пешеходным переходам.
Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах, внимательно следить за транспортом и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток. В ГИБДД напоминают, что соблюдение правил и взаимное уважение на дороге помогут снизить риск аварий в сложных погодных условиях.
