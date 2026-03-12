"Кибершериф" и "Кордон" начали работать на дорогах в Тобольске

На автомобильные дороги в границах города Тобольска с 12 марта выходят два мобильных комплекса - "Кибершериф" и "Кордон".

Комплексы размещены в специальных автомобилях, они будут выявлять нарушения скоростного режима и нарушения правил парковки.

Кроме того, в Тобольске начнут фиксировать нарушения три стационарных комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения: на улице Семена Ремезова, напротив дома 118 - ограничение скорости 60 км/час; на Уватском тракте у остановки "Алемасово" - ограничение скорости 60 км/час; пересечение улиц Знаменского и Шемелина - ограничение скорости 60 км/час,

Данные комплексы будут выявлять превышение скоростного режима, нарушения правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами, нарушения правил пользования водителем телефоном, езду без включенных фар ближнего света, езду без включенных фар в ночное время суток, сообщили в ГАИ ТО.