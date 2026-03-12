При угрозе затопления трассы Тюмень-Омск у села Абатское вновь возведут временные дамбы

Высокий уровень грунтовых вод и повышенная водность рек на в Казахстане создают предпосылки для формирования уровней весеннего половодья выше среднемноголетних значений в Тюменской области. В связи с предстоящим половодьем "Уралуправтодор" проводит комплекс превентивных мероприятий на федеральных автомобильных дорогах.

По данным гидрометеорологической службы, вскрытие рек ожидается в Тюменской области ожидается в первой-второй декадах апреля. В зоне особого внимания дорожников — район поселка Абатское в Тюменской области (река Ишим).

"Для обеспечения бесперебойного проезда на участке км 353 – км 362 автомобильной дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск при необходимости будет организовано устройство защитных сооружений по опыту пропуска паводка 2025 года", - сообщили в Уралуправтодоре.

В "Уралуправтодоре" создана противопаводковая комиссия. До 11 апреля специалисты предстоит провести внеочередные осмотры мостовых переходов и водопропускных труб.