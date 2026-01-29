Старт празднованию 440-летия Тюмени дадут у администрации города

В этом году Тюмени исполняется 440 лет, официальное открытие юбилейного года Тюмени состоится сегодня, 29 января, на площади перед администрацией города, старт празднованию дадут в 17 часов.

"Мы поднимем всем настроение, презентуем бренд юбилейного года. Будет много интересных моментов, которые обязательно оставят приятное впечатление", – рассказал глава города Максим Афанасьев в эфире "Радио 7".

День города выпадает на 26 июля, воскресенье, однако праздновать его будут три дня - в пятницу, субботу и воскресенье. Программы праздничных мероприятий созданы для конкретной целевой аудитории с учётом возраста и интересов: для молодёжи, старшего поколения и для детей.