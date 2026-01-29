Глава Тюмени пообещал на день города фестиваль фейерверков

Глава города Максим Афанасьев рассказал о планах по празднованию 440-летия Тюмени в эфире "Радио 7".
Афанасьев сказал, что в муниципалитете прорабатывают идею разместить на Туре плавучую сцену. В течение трех дней, с пятницы по воскресенье, там пройдет интересная праздничная программа, выступят три приглашенных хедлайнера. Идея сцены выбрана неслучайно, ведь дощаник - символ города.
"Планируем провести не просто фейерверк, а фестиваль. Так, чтобы это было более состязательно, зрелищно, уникально", — сказал глава Тюмени.
Одним из ярких, знаковых объектов юбилейного притяжения станет Цветной бульвар.
