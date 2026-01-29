Детский омбудсмен проверила, как содержатся подростки в тюменском сизо

Фото УФСИН ТО

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова впервые посетила следственный изолятор № 1 города Тюмени, совместно с уполномоченным по правам человека Тюменской области Олегом Датских она проверила условия содержания подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, находящихся в учреждении, сообщили в региональном УФСИН.

В сопровождении начальника УФСИН России по Тюменской области Дмитрия Руппа, руководителя СИЗО-1 Романа Безроднова делегация совершила обход камер, где содержатся несовершеннолетние, ознакомилась с организацией их досуга, питания и медобеспечения. Детского омбудсмена интересовали также вопросы полезной занятости детей, их обучение в школе, психологическое сопровождение, а также организация воспитательной работы в учреждении.

"Уполномоченный по правам ребенка лично побеседовала с каждым из подростков, поинтересовалась их увлечениями, поддержанием социально полезных связей с родителями и родственниками, а также планами на будущее. Жалоб и обращений от несовершеннолетних на условия содержания в адрес детского омбудсмена не поступило. Нарушений их прав в следственном изоляторе не выявлено", - сообщили в УФСИН.