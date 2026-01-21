Социальные маршруты повысят доступность отдаленных населенных пунктов

ЛДПР предлагает ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России.

Для повышения транспортной доступности социальных объектов в сельской местности, что особенно актуально зимой, необходимо вводить социальные маршруты общественного транспорта. Такое предложение высказал руководитель фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Глеб Трубин.

"Леонид Слуцкий предложил создать по всей России социальные маршруты общественного транспорта, которые будут регулярно и по доступной цене связывать населённые пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными социальными объектами, а также установить единые правила их работы по всей стране. Это устранит транспортный разрыв между большими и малыми городами. Жители сельской местности получат беспрепятственный доступ к социально значимым объектам вне зависимости от места жительства. Это снизит транспортные расходы семейных бюджетов и станет важным шагом в стратегии сохранения и развития малых городов России", – отметил депутат.