Анна и Михаил стали самыми популярными именами для младенцев Тюменской области в 2025 году

Какие же имена в 2025 году были популярными в Тюменской области? на этот вопрос ответили в Управлении ЗАГС Тюменской области.

Популярными женскими именами в 2025 году стали Анна, София, Ева, Варвара и Мария. Мальчиков чаще называли Михаилами, Александрами, Артёмами, Романами и Львами.

Некоторые родители своим малышам подобрали яркие, неординарные имена: мальчиков в 2025 год назвали Цезарь, Сократ, Север, Алтай, Велимир и Доброслав. Родители девочек тоже постарались - малышкам дали имена Агафья, Демьяна, Кассиопея, Океана, Шарлотта и Олимпия.

В 2024 топ популярных имен выглядел так: София, Ева, Анна, Мария, Василиса; Александр, Артём, Михаил, Матвей, Роман.Редкие имена - Весна, Берёза, Богослава, Октавия, Авелина, Устинья; Август, Монте, Лучезар, Лукьян, Спартак, Одиссей.