Старшеклассникам напоминают, что они могут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Выпускникам школ Тюменской области советуют до 31 марта сдать нормативы ГТО, которые позволяют получить дополнительные баллы для поступления в вузы.
Баллы начисляют за любой знак, их количество баллов можно узнать в приемных комиссиях вузов.
Записаться на выполнение нормативов можно по телефону центра тестирования муниципалитета и через портал "Госуслуги".
