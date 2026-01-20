Старшеклассникам напоминают, что они могут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Выпускникам школ Тюменской области советуют до 31 марта сдать нормативы ГТО, которые позволяют получить дополнительные баллы для поступления в вузы.

Баллы начисляют за любой знак, их количество баллов можно узнать в приемных комиссиях вузов.

Записаться на выполнение нормативов можно  по телефону центра тестирования муниципалитета и через портал "Госуслуги".

