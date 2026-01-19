Сибур откроет в школах Тюмени и Тюменского округа свои профильные классы

Тобольский многопрофильный техникум и и "Сибур" будут активно участвовать в ранней профилизации школьников Тюменского округа. Учащиеся смогут участвовать в профильных чемпионатах, проходить подготовку и глубже погружаться в мир инженерных профессий под руководством наставников "Сибура" и преподавателей техникума. Такой формат уже апробирован и внедрен для учеников Сибур-классов школ Тобольска, сообщили в корпоративных коммуникациях ООО "ЗапСибНефтехим".

Это новое соглашение о сотрудничестве, заключенное с администраций округа. В ноябре 2025 года аналогичное соглашение подписано с Тюменью.

Замдиректора по стратегическому развитию ТМТ Светлана Редькина:

Наша задача - привлечь будущих абитуриентов и популяризовать направление нефтехимии во всей Тюменской области. Благодаря этим соглашениям мы уже начали подготовительную работу по созданию Сибур-классов в школах Тюмени и Тюменского муниципального округа. Весной планируем принять первую группу школьников для знакомства с Тобольским многопрофильным техникумом.

Благодаря соглашению, заключенному в 2024 году между правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией "Сибур", Тобольский многопрофильный техникум обеспечивает подготовку будущих специалистов нефтехимической отрасли. Этому способствуют система проектного обучения студентов, совместные программы с вузами-партнерами МГТУ им. Баумана, КНИТУ и ТПУ и практическая подготовка на базе Центра инженерно-технической экспертизы Сибура "СИБУРИНТЕХ" и "ЗапСибНефтехима" - базового предприятия компании СИБУР в Тюменской области.