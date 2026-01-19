Депутаты Тюменской гордумы ознакомились с работой медколледжа

Тюменский медицинский колледж качественно готовит кадры для системы здравоохранения Тюменской области и ведет большую профориентационную работу со школьниками. Об этом председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова сообщила после общения с коллективом колледжа и знакомством с его работой.

Депутаты гордумы продолжают знакомиться со значимыми учреждениями Тюмени, в медколледже побывали Светлана Иванова, депутат Александр Яковлев, представители Совета ветеранов, член Общественной молодежной палаты при гордуме Сергей Кудрявцев.

В колледж можно поступить после окончания 9 или 11 класса, причем будущих студентов в сотрудничестве со школами №5 и №48 к поступлению готовят заранее. Так, в 2025 году выпустился первый медкласс, из 26 учеников класса 14 пошли в медколледж, остальные — в университет.

"Учебное заведение занимает лидирующие позиции среди ссузов. И готовит настоящих профессионалов. 93% выпускников идут работать по специальности. Это говорит о том, что преподаватели и директор колледжа Марина Макарова грамотно и с особой любовью подходят к своей работе", — отметила Светлана Иванова.

Депутаты отметили, что в колледже проводится и большая воспитательная работа. В частности, в местное музее есть экспозиция об участниках СВО, среди которых преподаватели, выпускники и студенты колледжа. Светлана Иванова вручила музею сборник "Марафон героев", собравший под своей обложкой истории не только военнослужащих, волонтеров, а также военных медиков. А Александр Яковлев пообещал волонтерам колледжа помочь с поиском помещения, в котором они смогут продолжить изготовление сухих супов — до 7 тысяч порций в неделю, сейчас они делают это в своих квартирах.