Тюменские студенты победили в хакатоне МАХ с сервис-ботом с календарём

Студенты Тюменского государственного университета победили в первом Всероссийском хакатоне по созданию сервисов для национального мессенджера МАХ, успешно презентовав в треке "Эффективность" свой сервис-бот с календарём для быстрого и удобного бронирования встреч.

"Победу принес сервис-бот с календарём для быстрого и удобного бронирования встреч. Это практичное решение, которое уже сейчас можно применять в учебной и рабочей среде и развивать дальше. Поздравляю ребят и их наставников. Наш регион в очередной раз доказал свой высокий уровень в развитии цифровой среды", - поделился успехами студентов губернатор Александр Моор.